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Любовь Степушова

Итог саммита США-Украина: альянс проигрывает войну России

4:27
Мир

Достаточно посмотреть на лица Джо Байдена и Владимира Зеленского после пресс-конференции в Вашингтоне, чтобы понять, что дела у альянса, воюющего против России, плохи.

Итог саммита США-Украина: альянс проигрывает войну России
Фото: CreativeCommons

Больные люди хотят управлять миром

Встреча состоялась после сессии Генассамблеи ООН. Президент Украины Владимир Зеленский после переговоров сидел с мрачным выражением лица болезненного вида. Суть его состояния выражала фраза, которую он сказал лидеру демократов в Сенате Чаку Шумеру: "Если мы не получим от вас помощь, мы проиграем".

Президент США Джо Байден имел отсутствующее выражение лица, его болезненность — иного вида, чем у Зеленского, но тоже выражала обречённость.

Оба после заявлений отказались отвечать на вопросы журналистов.

Между тем, на словах и Байден, и Зеленский были чрезвычайно воинственны.

Выступая на Генассамблее ООН, Байден назвал Россию и россиян "злом" и "террористами", обвинил их в проведении "геноцида" против Украины и потребовал "прекратить войну".

Зеленский подтвердил, что его цель — восстановление "территориальной целостности" Украины в пределах границ 1991 года и "полный возврат Украине контроля над всей государственной границей и исключительной экономической зоной в Чёрном и Азовском морях, а также в Керченском проливе". То есть — возврат Крыма.

План с учётом реалий абсурдный, отсюда и пасмурное настроение самоубийцы. О безысходности Зеленского говорит и обещание освободить Бахмут, и шантаж Организации Объединенных Наций за её чрезмерный страх перед ядерной войной.

"Усилия по содействию полному ядерному разоружению не должны быть единственной стратегией защиты мира от этой последней (ядерной) войны", — сказал Зеленский, выступая на Генассамблее.

Вашингтон стоит на грани "горячей" войны с РФ

Байден (и те, кто за ним стоят), откровенно не понимает, как "страна-бензоколонка" выигрывает войну у "всемогущего" Запада. Но он пока не готов увидеть в развалинах Вашингтон. Поэтому ему остаётся нагнетать риторикой, в надежде, что Россия испугается.

На деле же американский президент так и не решился объявить о поставке Киеву ракет ATACMS большой дальности, которые будут использоваться ВСУ (и это все знают) для нанесения ударов глубоко внутри российской территории.

Байден понимает, что Соединённые Штаты и НАТО уже участвуют в необъявленной войне с РФ, предоставляя логистику, оружие и разведку. Единственное, что даёт Украина — это тела. Поставки этих ракет станут прологом к прямому участию в войне американских войск (они уже в Европе). Вероятно, Москва дала ясно понять это Байдену.

Спасает мир во всём мире и то, что внутренне Америка крайне разделена. Зеленский получил сдержанный прием у спикера Палаты представителей от Республиканской партии Кевина Маккарти. Республиканцы говорят, что деньги, которые Байден просит выделить ВСУ, лучше бы потратить на безопасность границ США или на помощь пострадавшим от пожарам Гавайям.

Просьба Байдена о выделении Украине дополнительных 24 млрд долларов для Украины до конца года уже застряла в бюджетной борьбе, которую продвигают сторонники жёсткой линии республиканцев в Палате представителей.

Насколько Америка больна?

Бодрят победы, а поражения утомляют и ввергают в отчаяние. Это отражается на лицах  лидеров США и Украины. Идея победы над Москвой в конфликте с Киевом является "бесполезной геополитической фантазией" администрации Байдена, сказал кандидат в президенты от Демократической партии Роберт Кеннеди.

Что касается России, то она на подъёме, так как ситуация в экономике, хотя и не стремительно, но выравнивается, на фронте — тоже. И это понимают деловые люди на Западе. Так стоит ли продолжать вливать деньги в бесперспективное дело, что грозит ухудшением геополитического положения США? В ближайшее время мы увидим, насколько болезнь маразма глубоко поразила мозг Америки.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Темы владимир зеленский
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