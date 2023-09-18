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Любовь Степушова

Трамп уверен, что Украина может потерять государственность

4:11
Мир

Кандидат в президенты США Дональд Трамп считает, что Украина проигрывает в конфликте с РФ и Киеву надо уступать территории, чтобы сохранить государственность.

Трамп уверен, что Украина может потерять государственность
Фото: kremlin.ru

На американском телевидении в воскресном эфире программы NBC Meet the Press экс-президенту США Дональду Трампу задавались вопросы о том, что он будет делать, если выиграет президентский пост во второй раз на выборах в ноябре 2024 года.

Трамп откажется от финансовой помощи Украине

Отвечая на вопрос, считаете ли вы, что безопасность Соединённых Штатов связана с безопасностью Украины, Трамп ответил, что Европа должна сделать "для этого больше". А сейчас вложения в Украину США составляют 200 млрд долларов, а Европы — всего 25 млрд.

"И это (ситуация на Украине) влияет на них больше, чем на нас. А экономика Европы примерно такого же размера, как и наша экономика, если сложить все их страны", — сказал Трамп.

То есть Трамп будет уклоняться от помощи Украине, пока Европа не увеличит в десять раз свою помощь киевскому режиму. Это практически невозможно, так как погубит Евросоюз — он распадётся. И Трамп знает это. Его заявление — это завуалированный отказ от спонсирования Киева. Причина — в неудачном наступлении ВСУ. Трамп как бизнесмен не финансирует провальные проекты.

Трамп будет искать соглашения с Путиным по Украине в режиме статус-кво

Трамп считает, что "весеннего наступления Украины так и не произошло", потому что "его встретила стена вооружения и бомб". Киев, по его мнению, уже проигрывает России в конфликте, которого мог бы избежать.

"Потому что в новостях (в США) больше не сообщают о войне. О войне больше не пишут. Вы не найдёте много репортажей. Это значит, что Украина проигрывает", — сказал экс-президент США.

"Уступка" украинской территории России, по его словам, — это "то, что подлежит обсуждению". Трамп добавил: "многие ожидали", что Киев откажется от своих претензий на "Крым и другие части страны" в обмен на мир.

"Они (украинцы) могли бы заключить сделку, и у них была бы страна Украина. Теперь никто даже не знает, будет ли Украина полностью захвачена. Я скажу так: что-то происходит, и это нехорошо для Украины", — добавил кандидат в президенты США.

По Трампу выходит, что Украине проще было выполнить Минские или Стамбульские соглашения, но Банковая делала всё, чтобы разжечь войну с новой силой.

Трамп считает, что с Владимиром Путиным надо обязательно договориться, потому что "у него 1700 ядерных ракет". Экс-президент уверен, что сможет договориться о мире и с ним, и с Владимиром Зеленским, "посадив их рядом".

Режим Зеленского Трампу надо будет менять или его сменит Россия

Трамп ошибается в том, что думает договориться с киевским режимом. Это невозможно, потому что Украина после обретения независимости с самого начала при всех президентах проводила антироссийскую и русофобскую политику, которая и стала причиной СВО РФ. Причём войну против РФ Киеву сразу заказали в Вашингтоне, последовательно подталкивая к максимально жёстким решениям. То есть сослагательное наклонение, применяемое Трампом в случае прошлых решений Украины, невозможно в принципе.

Гибель украинцев в проекте "анти-Россия" была заложена изначально, и прекратить её можно, не договорившись с Зеленским, а сменив его на тот режим, который будет искать мира и развития для своей страны, а не её уничтожения в войне Запада против России.

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Автор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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