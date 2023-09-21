Олаф Шольц жёстко высказался о Путине: президент стремится реализовать свой империалистический план

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Канцлер Германии Олаф Шольц выразил резкую позицию относительно президента России Владимира Путина в своем выступлении в ООН. Об этом сообщает Die Welt*.

Фото: openverse.org

"Причина, по которой продолжаются страдания на Украине и во всёем мире, ошеломляюще проста: президент России хочет осуществить свой империалистический план по завоеванию суверенного соседа — Украины", — заявил Шольц.

Он также призвал Путина выполнить требования Генеральной Ассамблеи ООН относительно вывода российских войск.

РФ начала операцию по денацификации и демилитаризации Украины с 24 февраля. Президент России отметил, что цель этой операции заключается в защите людей, которые в течение восьми лет подвергались издевательствам и геноциду со стороны киевского режима.

В ответ на это заявление глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Россия не отказывается от возможности переговоров по Украине и готова к диалогу.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt.