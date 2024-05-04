Нацбанк Украины решил запретить залог товаров двойного назначения: беспилотники и тепловизоры теперь нельзя сдать в ломбард

Национальный банк Украины наложил запрет на приём в залог товаров двойного назначения, включая беспилотные летательные аппараты и тепловизоры.
По информации, предоставленной пресс-службой финансового регулятора и опубликованной ТАСС. Данный запрет введен во исполнение решения Совбеза Украины "О противодействии негативным последствиям функционирования азартных игр в интернете".
Ожидается, что это поможет избежать кризисных ситуаций в период действия военного положения.
Артист раскрыл подробности личной жизни.