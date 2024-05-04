Опасно ли собаке ловить и поедать мух: какие последствия ждут пищеварение питомца

Ветеринары рассказали, можно ли собаке есть мух

0:46 Your browser does not support the audio element. Зоосфера Собаки

Многих владельцев собак интригует вопрос, почему их питомцы так усердно пытаются поймать мух, щелкая челюстями. Может ли это быть признаком голода?

Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На деле же ловля мух собаками никак не связана с их аппетитом.

Это поведение объясняется охотничьим инстинктом, который мотивирует собаку видеть в мухах потенциальную добычу.

С другой стороны, учитывая, что мухи могут быть переносчиками различных заболеваний, возникает вопрос о безопасности такого "лакомства" для собаки. Однако не стоит волноваться.

Собачий желудок обладает высокой кислотностью, которая быстро переваривает проглоченных мух, исключая риск заболеваний или расстройства желудка от такого питания.