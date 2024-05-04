Опасно ли собаке ловить и поедать мух: какие последствия ждут пищеварение питомца

Многих владельцев собак интригует вопрос, почему их питомцы так усердно пытаются поймать мух, щелкая челюстями. Может ли это быть признаком голода?
На деле же ловля мух собаками никак не связана с их аппетитом.
Это поведение объясняется охотничьим инстинктом, который мотивирует собаку видеть в мухах потенциальную добычу.
С другой стороны, учитывая, что мухи могут быть переносчиками различных заболеваний, возникает вопрос о безопасности такого "лакомства" для собаки. Однако не стоит волноваться.
Собачий желудок обладает высокой кислотностью, которая быстро переваривает проглоченных мух, исключая риск заболеваний или расстройства желудка от такого питания.
Артист раскрыл подробности личной жизни.