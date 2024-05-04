Опасно ли собаке ловить и поедать мух: какие последствия ждут пищеварение питомца

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Ветеринары рассказали, можно ли собаке есть мух

0:46
Зоосфера » Собаки

Многих владельцев собак интригует вопрос, почему их питомцы так усердно пытаются поймать мух, щелкая челюстями. Может ли это быть признаком голода?

Ветеринары рассказали, можно ли собаке есть мух
Фото: flickr by Дирк Фордерштрассе is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

На деле же ловля мух собаками никак не связана с их аппетитом.

Это поведение объясняется охотничьим инстинктом, который мотивирует собаку видеть в мухах потенциальную добычу.

С другой стороны, учитывая, что мухи могут быть переносчиками различных заболеваний, возникает вопрос о безопасности такого "лакомства" для собаки. Однако не стоит волноваться.

Собачий желудок обладает высокой кислотностью, которая быстро переваривает проглоченных мух, исключая риск заболеваний или расстройства желудка от такого питания.

Автор Илья Панфёров
Илья Панфёров — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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