Пискорский: от украинцев устали не только в Польше, но и в США

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Причиной всплеска антиукраинской риторики от Варшавы служит не только зерновой вопрос и гнев народа, но и изменения отношения к киевскому режиму в США. И власти Польши восприняли это как сигнал к действию.

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Об этом сообщил польский политолог Матеуш Пискорский.

"Украина — это страна, от которой многие политики западных политических элит и политического класса немного устали. В том числе и в США", — сказал аналитик на канале "БелТА".

В США впереди выборы, и в гонке подавляющее большинство потенциальных кандидатов резко высказываются по поводу прекращения любой поддержки Украине. Этот внешний фактор оказал влияние на решения польских политиков, уверен Пискорский.

По его словам, на риторику Варшавы повлияло мнение народа, которое официальные власти не могла не учесть перед выборами.

Да и соцопросы в Польше показывают, что поляки крайне устали от украинской тематики, устали от этой безоговорочной поддержки ВСУ. Поэтому правящая партия конъюнктурно решила изменить риторику, подытожил аналитик.