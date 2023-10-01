В Польше заявили, что США опасаются, что Россия становится мощнее НАТО

0:56 Your browser does not support the audio element. Мир

Потенциал российского ВПК превосходит возможности стран-участниц НАТО.

Фото: Флот 2017

Об этом сообщил польский политолог Матеуш Пискорский.

"Некоторые из американских экспертов начали понимать, что с точки зрения потенциала конкурирующих ВПК обеих сторон этого конфликта, НАТО и РФ, Россия имеет преимущество. Совсем недавно в американских СМИ эксперты посчитали, что РФ способна к производству чуть ли не 2-х млн снарядов в год. В то время совокупный потенциал всех стран НАТО, возможно, через несколько лет достигнет около миллиона снарядов", — отметил аналитик.

По этим анализам потенциала "оборонки", всем понятно, что данный конфликт по определению не может закончиться (как об этом говорилось) победой ВСУ. А скепсиса Штатам добавили и неудачи Киева в так называемом контрнаступлении, подытожил Пискарский.