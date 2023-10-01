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В Польше заявили, что США опасаются, что Россия становится мощнее НАТО

0:56
Мир

Потенциал российского ВПК превосходит возможности стран-участниц НАТО.

В Польше заявили, что США опасаются, что Россия становится мощнее НАТО
Фото: Флот 2017

Об этом сообщил польский политолог Матеуш Пискорский.

"Некоторые из американских экспертов начали понимать, что с точки зрения потенциала конкурирующих ВПК обеих сторон этого конфликта, НАТО и РФ, Россия имеет преимущество. Совсем недавно в американских СМИ эксперты посчитали, что РФ способна к производству чуть ли не 2-х млн снарядов в год. В то время совокупный потенциал всех стран НАТО, возможно, через несколько лет достигнет около миллиона снарядов", — отметил аналитик.

По этим анализам потенциала "оборонки", всем понятно, что данный конфликт по определению не может закончиться (как об этом говорилось) победой ВСУ. А скепсиса Штатам добавили и неудачи Киева в так называемом контрнаступлении, подытожил Пискарский.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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