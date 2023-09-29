Еще два автозавода в США объявили о своем участии в забастовке рабочих

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Сотрудники еще двух автомобильных предприятий Ford и General Motors в штате Мичиган присоединятся к забастовке, проводимой в автомобильной промышленности. Общее количество забастовавших достигнет 25 тысяч человек. Об этом сообщили в объявлении профсоюза работников автомобильной промышленности (United Auto Workers).

Фото: Wikipedia

В сообщении отмечается, что "мы продолжим бороться до выполнения наших требований и остаемся оптимистичными относительно их реализации", сообщает ТАСС.

Профсоюз не призвал к проведению дополнительных забастовок на предприятиях компании Stellantis, так как на переговорах с руководством этой компании был достигнут значительный прогресс.

Рабочие на нескольких заводах в Мичигане, принадлежащих к ведущим автопроизводителям (Ford, General Motors и Stellantis), начали забастовку 15 сентября, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. Президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп уже встречались с бастующими рабочими, чтобы обсудить их требования.

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