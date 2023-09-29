Еще два автозавода в США объявили о своем участии в забастовке рабочих

Сотрудники еще двух автомобильных предприятий Ford и General Motors в штате Мичиган присоединятся к забастовке, проводимой в автомобильной промышленности. Общее количество забастовавших достигнет 25 тысяч человек. Об этом сообщили в объявлении профсоюза работников автомобильной промышленности (United Auto Workers).
В сообщении отмечается, что "мы продолжим бороться до выполнения наших требований и остаемся оптимистичными относительно их реализации", сообщает ТАСС.
Профсоюз не призвал к проведению дополнительных забастовок на предприятиях компании Stellantis, так как на переговорах с руководством этой компании был достигнут значительный прогресс.
Рабочие на нескольких заводах в Мичигане, принадлежащих к ведущим автопроизводителям (Ford, General Motors и Stellantis), начали забастовку 15 сентября, требуя повышения зарплат и улучшения условий труда. Президент США Джо Байден и бывший президент Дональд Трамп уже встречались с бастующими рабочими, чтобы обсудить их требования.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Украинские военнослужащие под видом сдачи в плен предприняли попытку нападения на российские позиции в районе Спорного в Луганской Народной Республике.