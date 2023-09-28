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Колчин: США не в силах создать серьёзные угрозы в Молдавии и на Южном Кавказе

1:52
Мир

Провал наступления ВСУ заставляет США искать новые пути, чтобы рассеять ресурсы России и затормозить её развитие. Вашингтон активизируется в Молдавии и на Южном Кавказе, но серьёзных угроз для Москвы нет. Об этом в интервью Pravda.Ru заявил военспец, эксперт Центра сопровождения политических вопросов Пётр Колчин.

Колчин: США не в силах создать серьёзные угрозы в Молдавии и на Южном Кавказе
Фото: openverse

Он напомнил про дестабилизацию в Нагорном Карабахе. По словам эксперта, премьер Армении Никол Пашинян фактически сдал республику, а все его антироссийские высказывания — это попытка оправдать провал внешней политики. Специалист добавил, что армянский премьер хотел заслужить доверие США, однако Вашингтон может кормить только обещаниями. Как пояснил Колчин, ресурсов и возможностей у Америки нет.

"Да, сейчас мы видим активизацию Вашингтона как на Южном Кавказе, так и в Восточной Европе — в Молдавии. Но именно политических и дипломатических ресурсов США уже не хватает на создание каких-либо серьёзных угроз и вызовов. Так, в случае Молдавии сложно говорить о возможном конфликте с поляризацией молдавского общества", — сказал военспец.

При этом он отметил, что главным источником рисков всех вооружённых конфликтов остаётся плохо управляемый киевский режим, который теряет эффективность, но пытается задействовать военные ресурсы. Колчин назвал вопросом времени поражение Украины. В агонии Киев готов идти на новые провокации, заключил эксперт.

Ранее обозреватель Al-Watan заявил, что США открывают новые фронты против России на Южном Кавказе и в Молдавии, поскольку ВСУ не оправдали ожиданий Запада и провалили контрнаступление.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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