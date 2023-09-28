США открывают новые фронты для противостояния с Россией в Молдавии и на Южном Кавказе, поскольку Украина не оправдала ожиданий Запада. Об этом сообщает Al-Watan.
По данным издания, неутешительная реальность, с которой столкнулся Вашингтон из-за провала ВСУ, заставила его искать новые меры в отношении Москвы.
"В связи с этим администрация США приступила к открытию новых фронтов против РФ — на территории Молдавии и на Южном Кавказе", — сказано в публикации.
Отмечается, что Россия проявила стойкость в зоне спецоперации, поэтому Соединённые Штаты продолжают создавать горячие точки рядом с её границами. На Западе допускают вероятность истощения российского потенциала из-за новых угроз, подчёркивается в статье.
При этом автор материала подчеркнул: руководству США не стоило надеяться на киевский режим, ведь армия РФ гораздо сильнее украинских ВС.
Ранее обозреватель The Hill заявил, что действия российских войск не оставляют Украине шансов победить в конфликте.
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