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Hill: действия ВС России не оставляют шансов ВСУ победить в конфликте

1:22
Мир

Запад в очередной раз признаёт разочарование от результатов контрнаступления, а тактика российской армии не оставляет шансов ВСУ. Об этом пишет обозреватель Том Мокаитис в статье для издания The Hill.

Hill: действия ВС России не оставляют шансов ВСУ победить в конфликте
Фото: "Ukrainian Soldier cleans weapon" by U.S. Army Europe is marked with Public Domain Mark 1.0.

По мнению автора публикации, превосходство российских вооружённых сил в авиации, ракетах и артиллерии позволяло им давать отпор ВСУ и наносить ущерб инфраструктуре противника глубоко за линией фронта. А украинские войска не смогли правильно воспользоваться всесторонней поддержкой Запада.

Выступая перед ООН, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, насколько важна дополнительная помощь для победы над Россией. Но помощь не решит исход конфликта, добавил эксперт.

Он считает, что прогнозировать варианты окончания конфликта в такой ситуации сложно.

"Один из них — переговоры. На данном этапе такой вариант потребовал бы от Зеленского смириться с потерей территорий, а это не кажется приемлемым. Гораздо более вероятным сценарием будет замороженный конфликт по корейскому варианту. В таком случае обе стороны наращивали бы свои силы и время от времени вступали бы в боевые действия, при этом избегая серьёзной конфронтации", — заключил журналист.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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