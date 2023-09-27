Байден на встрече со спонсорами заявил о своём желании залезть на дерево

Американский лидер Джо Байден во время встречи со спонсорами предвыборной кампании сообщил, что ему хотелось бы забраться на дерево, чтобы не возвращаться домой.

Фото: Openverse

По данным пресс-пула Белого дома, это произошло в Сан-Франциско, где президент США выступил с речью на собрании по сбору денег для кампании. Отмечается, что "сценой" стал внутренний дворик одной из частных резиденций.

"Байден пошутил, что хочет залезть на большое дерево посреди двора, потому что не хочет ехать домой", — цитирует РИА Новости журналиста президентского пула.

Как пояснил корреспондент, никто не понял, было ли это высказывание шуткой или глава Белого дома действительно хотел забраться повыше.

Ранее стало известно, что Байдена переобули в теннисные туфли во избежание новых падений на публичных мероприятиях.