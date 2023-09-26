Лидер США Джо Байден всё чаще появляется на публике в теннисной обуви, чтобы предупредить частые падения президента. На это обратили внимание авторы портала Axios.
"После падения в июне он стал чаще носить теннисные ботинки, чтобы не поскользнуться", — говорится в материале.
В июне текущего года Байден упал в ходе торжественной церемонии выпуска курсантов академии военно-воздушных сил США, находящейся в штате Колорадо.
Теперь команде президента приходится принимать специальные меры для того, чтобы Байден не упал на публике снова. Особенно в администрации президента беспокоятся, что он может снова упасть в преддверии президентских выборов в ноябре 2024 года.
В течение 2021-2023 года Байден уже несколько раз спотыкался и падал на публике, чаще всего поднимаясь или спускаясь по трапу самолёта.
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