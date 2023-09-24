Байден получил обновленную вакцину от коронавируса

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Президент США, Джо Байден, привился обновленной вакциной против коронавируса, а также получил прививку от гриппа, как сообщает Politico, ссылаясь на записку врача Белого дома, Кевина О'Коннора. Эта новая вакцина рекомендована для всех лиц, возрастом от шести месяцев и старше.

Фото: US President Joe Biden.Photographer: Ramsay De Give/Bloomberg

"Поскольку мы вступаем в сезон простуды и гриппа, президент призывает всех американцев последовать его примеру и проконсультироваться со своим лечащим врачом или фармацевтом, чтобы убедиться, что они полностью вакцинированы". — говорится в записке О'Коннора.

Согласно Politico, администрация Белого дома прилагает усилия для борьбы с увеличивающимися антивакцинными настроениями в разделенной политической среде. Издание также отмечает, что скептицизм в отношении вакцин становится все более распространенным в рядах Республиканской партии.