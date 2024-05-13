Honda делает ставку на гибриды и готовит мега-инвестиции: курс на новые технологии

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Honda увеличивает расходы на исследования и разработки для усиления позиций

1:53
Авто

Honda Motor Co объявила о планах значительно увеличить расходы на исследования и разработки в этом финансовом году почти на четверть, чтобы усилить свои позиции в сегменте гибридных и других электрифицированных автомобилей. Японский автопроизводитель также прогнозирует рост операционной прибыли на 2.8% за 2024/25 финансовый год.

Honda увеличивает расходы на исследования и разработки для усиления позиций
Фото: Wikipedia by Autosdeprimera is licensed under public domain

Помимо этого, компания объявила о выкупе акций на сумму до 300 миллиардов иен ($1.93 миллиарда) после того, как превзошла прогнозы аналитиков по прибыли за четвертый квартал, благодаря сильному росту продаж в США, который компенсировал спад в Китае.

Слабый японский иен и высокие продажи гибридных моделей также способствовали прибыли Honda. Операционная прибыль за три месяца до 31 марта увеличилась более чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом, составив 305.6 миллиардов иен, что значительно превышает средний прогноз в 248.3 миллиарда иен от девяти аналитиков.

Honda, которая отстает от конкурентов в сегменте чисто электрических автомобилей, планирует в этом году потратить на исследования и разработки 1.19 триллиона иен, что на 23% больше, чем в прошлом году. CEO компании Тосихиро Мибе сообщил, что Honda планирует к 2030 году наладить производство 2 миллионов гибридных моделей в год.

Кроме того, Мибе отметил, что переговоры с Nissan Motor о возможном партнерстве по производству компонентов для электромобилей продвигаются успешно и скоро будут обновления по этому вопросу.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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