Honda делает ставку на гибриды и готовит мега-инвестиции: курс на новые технологии

Honda увеличивает расходы на исследования и разработки для усиления позиций

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Honda Motor Co объявила о планах значительно увеличить расходы на исследования и разработки в этом финансовом году почти на четверть, чтобы усилить свои позиции в сегменте гибридных и других электрифицированных автомобилей. Японский автопроизводитель также прогнозирует рост операционной прибыли на 2.8% за 2024/25 финансовый год.

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Помимо этого, компания объявила о выкупе акций на сумму до 300 миллиардов иен ($1.93 миллиарда) после того, как превзошла прогнозы аналитиков по прибыли за четвертый квартал, благодаря сильному росту продаж в США, который компенсировал спад в Китае.

Слабый японский иен и высокие продажи гибридных моделей также способствовали прибыли Honda. Операционная прибыль за три месяца до 31 марта увеличилась более чем в шесть раз по сравнению с прошлым годом, составив 305.6 миллиардов иен, что значительно превышает средний прогноз в 248.3 миллиарда иен от девяти аналитиков.

Honda, которая отстает от конкурентов в сегменте чисто электрических автомобилей, планирует в этом году потратить на исследования и разработки 1.19 триллиона иен, что на 23% больше, чем в прошлом году. CEO компании Тосихиро Мибе сообщил, что Honda планирует к 2030 году наладить производство 2 миллионов гибридных моделей в год.

Кроме того, Мибе отметил, что переговоры с Nissan Motor о возможном партнерстве по производству компонентов для электромобилей продвигаются успешно и скоро будут обновления по этому вопросу.