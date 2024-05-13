Домашняя колбаса из куриного филе с салом: в тысячу раз лучше магазинной

Куриная колбаса с салом: благодаря свиному салу и сливкам получается мягкой и сочной

2:12 Your browser does not support the audio element. Еда

Куриная колбаса с салом — это вкусное и ароматное блюдо, которое можно приготовить в домашних условиях. Оно состоит из нежного куриного филе, сочного свиного сала и разнообразных специй. Колбасу можно обжарить на сковороде или запечь в духовке, в зависимости от предпочтений.

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Для приготовления куриной колбасы с салом вам понадобятся следующие ингредиенты:

1,5 кг куриного филе,

200 г свиного сала,

1 чайная ложка соли,

молотый перец, паприка, кориандр и мускатный орех — по вкусу,

2 зубчика чеснока,

150 мл молока или сливок,

тонкие кишки для формовки колбасы.

Приготовление

Помойте и обсушите свиное сало и куриное филе. Затем пропустите их через мясорубку с крупной решеткой, чтобы получить мелкую фаршевую массу. В фарш добавьте соль, молотый перец, паприку, кориандр и мускатный орех по вкусу. Добавьте также мелко порубленный чеснок для аромата. Хорошо перемешайте все ингредиенты, чтобы они равномерно распределились. Постепенно вливайте молоко или сливки в фарш, чтобы он приобрел нужную консистенцию. Фарш не должен быть слишком сухим, но и не слишком жидким. Перемешивайте, чтобы ингредиенты хорошо соединились. Полученный фарш используйте для наполнения тонких кишок, оставляя небольшие промежутки между колбасками. Хорошо перевяжите кишки. Положите колбасы в холодильник на несколько часов или на ночь, чтобы они хорошо сохранили форму и аромат. Приготовьте колбасу, обжаривая её на сковороде до появления румяной корочки со всех сторон. Или запекайте в предварительно разогретой до 170 °С духовке в течение часа, пока не появится золотистая корочка. Куриную колбасу с салом можно подавать горячей или остудить и нарезать тонкими ломтиками.

Она прекрасно подойдет как самостоятельное блюдо, а также может быть использована в сэндвичах или салатах. Приятного аппетита!