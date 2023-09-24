Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Развожаев: в атакованном ВСУ штабе ЧФ в Севастополе произошло чудо — икона уцелела
The Times: сержант ВСУ после ранения дезертировал — "Я больше не буду их мясом"
Врачи назвали пять болезней при "эпидемии XXI века": от сердца до ЖКТ
Washington Post: командование ВСУ жалуется на потерю боевой техники у сёл Работино и Вербовое
В России признали DEF-номера угрозой безопасности
ABC Nyheter: экономику пяти стран Европы подкосила СВО
Кандидат в президенты США Десантис призвал Вашингтон не давать Киеву "карт-бланш" в НАТО
Asia Times: страны НАТО введут войска на Украину после провала контрнаступления ВСУ
Американский сексолог рассказала об оптимальной продолжительности полового акта

Депутат Ивлев оценил призыв Киева покинуть Крым: бежали, как Мазепа из-под Полтавы

1:04
Мир

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев оценил призыв официального Киева к украинцам, и назвал его проявлением "осенней депрессии".

Депутат Ивлев оценил призыв Киева покинуть Крым: бежали, как Мазепа из-под Полтавы
Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что граждане Незалежной должны уехать из Крыма на время "деоккупации".

Как подчеркнул депутат, киевский режим "верещит" о захвате Крыма с 2014 года, но ничего не может сделать.

"Киев готовится к захвату Крыма с 16 марта 2014 года, после того, как части ВСУ позорно бежали из Крыма, как Мазепа из-под Полтавы, — заявил Ивлев РИА Новости. — Ирина Верещук ведёт себя как та курица, которая ещё даже на гнездо не села, а уже везде заранее кудахчет, что снесёт самое большое яйцо. Пусть верещит".

По словам политика, из-за неудач на фронте Киеву необходимо отвлечь всеобщее внимание и найти новую информационную нишу.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Екатерина Широкова
Екатерина Широкова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
ВС России уничтожили танк Leopard с немецким экипажем

Российские разведчики уничтожили украинский танк Leopard с полностью немецким экипажем, который состоял из военнослужащих армии Германии.

Разведчики ВС РФ уничтожили танк Leopard с экипажем из военных Германии
Врачи из РФ рассказали, какой пульс считается нормальным у детей и взрослых
Какой пульс считается нормальным: норма пульса по возрастам
Билан не узнал Данила Плужникова в шоу "Голос. Уже не дети"
Ответы Украине на удары по Севастополю есть, просто мы о них не знаем
Украинскому народу нужен новый Богдан Хмельницкий Виктор Пахомов Левенштерн о Бородинском сражении: русские его не проиграли Сергей Лебедев "Капитуляция" Карабаха: Армении и Азербайджану пора начать торговать Андрей Николаев
Ликвидация Нагорного Карабаха — стратегическое поражение Запада
"Таблетки не работают": топ-7 ошибок при лечении артериальной гипертензии
Объявилено начало "новой эры" исследований: в США запущен самый мощных лазер в мире
Объявилено начало "новой эры" исследований: в США запущен самый мощных лазер в мире
Последние материалы
Депутат Ивлев оценил призыв Киева покинуть Крым: бежали, как Мазепа из-под Полтавы
Развожаев: в атакованном ВСУ штабе ЧФ в Севастополе произошло чудо — икона уцелела
The Times: сержант ВСУ после ранения дезертировал — "Я больше не буду их мясом"
Врачи назвали пять болезней при "эпидемии XXI века": от сердца до ЖКТ
Washington Post: командование ВСУ жалуется на потерю боевой техники у сёл Работино и Вербовое
В России признали DEF-номера угрозой безопасности
ABC Nyheter: экономику пяти стран Европы подкосила СВО
Кандидат в президенты США Десантис призвал Вашингтон не давать Киеву "карт-бланш" в НАТО
Asia Times: страны НАТО введут войска на Украину после провала контрнаступления ВСУ
Американский сексолог рассказала об оптимальной продолжительности полового акта
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников