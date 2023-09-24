Депутат Ивлев оценил призыв Киева покинуть Крым: бежали, как Мазепа из-под Полтавы

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Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев оценил призыв официального Киева к украинцам, и назвал его проявлением "осенней депрессии".

Фото: "Crimean bridge (Крымский мост)" by MikleRav is licensed under CC BY 2.0.

Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила, что граждане Незалежной должны уехать из Крыма на время "деоккупации".

Как подчеркнул депутат, киевский режим "верещит" о захвате Крыма с 2014 года, но ничего не может сделать.

"Киев готовится к захвату Крыма с 16 марта 2014 года, после того, как части ВСУ позорно бежали из Крыма, как Мазепа из-под Полтавы, — заявил Ивлев РИА Новости. — Ирина Верещук ведёт себя как та курица, которая ещё даже на гнездо не села, а уже везде заранее кудахчет, что снесёт самое большое яйцо. Пусть верещит".

По словам политика, из-за неудач на фронте Киеву необходимо отвлечь всеобщее внимание и найти новую информационную нишу.