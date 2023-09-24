После удара ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе чудом уцелела икона русского флотоводца Фёдора Ушакова, причисленного к лику святых, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
По словам главы, деревянная рама полностью сгорела.
"Накануне отец Сергий мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не тронут огнём после атаки ВСУ. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда", — сообщил Развожаев.
Как подчеркнул политик, адмирал, который на своём веку не пропустил ни одного сражения, продолжает оберегать Севастополь и штаб флота. Развожаев уточнил, что предложит провести с иконой Ушакова крестный ход.
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