Анналена Бербок выступила за защиту Устава ООН и сохранение Россией права вето

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Инициативу Владимира Зеленского о лишении России права вето в Совете Безопасности ООН не поддерживает Германия. Об этом заявила глава МИД ФРГ Анналена Бербок. Она подчеркнула, что эту позицию она неоднократно высказывала своим украинским партнёрам в ходе переговоров. Бербок отметила, что важно защищать Устав ООН и размышлять о возможных путях модернизации этой организации.

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"Я думаю, что это важно для дискуссии в Германии: не всё, что Украина предлагает нашему правительству, поддерживается нами", — сказала Бербок в интервью телеканалу ARD.

В выступлении перед Советом Безопасности ООН Владимир Зеленский выразил мнение, что организация находится в "глухом углу", и это связано с правом вето, которым обладает Россия. Президент предложил провести реформу ООН, включая изменение механизма применения права вето. Генеральной Ассамблее ООН следует предоставить право преодолевать вето путем набора двух третей голосов, считает киевский лидер.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил в ответ, что Генеральной Ассамблее ООН следует скорее рассмотреть причины невыполнения ранее принятых резолюций Совета Безопасности ООН, а не подвергать давлению право вето.