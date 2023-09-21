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Глава МИД ФРГ Бербок: война с Россией — это ещё и сигнал другим странам

Мир

Глава МИД Германии Анналена Бербок в ходе беседы с немецкими журналистами, сделала неоднозначное заявление. Об этом сообщает издание Die Welt*.

Глава МИД ФРГ Бербок: война с Россией — это ещё и сигнал другим странам
Фото: "Russian Embassy Berlin flag" is marked with CC0 1.0.

"Война с Россией — это ещё и сигнал другим странам, другим режимам в мире. Его посыл в том, что Устав Организации Объединенных Наций будет соблюдаться", — сказала Бербок.

Ранее на заседании ПАСЕ 24 января глава МИД ФРГ заявила, что европейские страны "ведут войну против России" и призвала европейские государства усилить совместные усилия в поддержку Украины вместо поиска внутренних виновных. Это высказывание вызвало острую критику со стороны депутатов и политических партий, и некоторые требовали её отставки.

В ответ на это МИД Германии подчеркнул, что поддержка Украины не делает Германию стороной в конфликте. Позднее в интервью газете Tagesspiegel Бербок признала свои слова о "войне против России" ошибочными.

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной немецкой газеты Die Welt.

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Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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