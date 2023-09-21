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Тухольский: Польша оказалась всемирным посмешищем из-за позиции по Украине

1:28
Мир

Варшава, частично изменив позицию по украинскому вопросу, стала посмешищем в глазах мирового сообщества. Такое мнение выразил политик из Польши Марек Тухольский.

Тухольский: Польша оказалась всемирным посмешищем из-за позиции по Украине
Фото: Openverse

По его словам, на Генеральной ассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский демонстративно назвал Польшу помощницей России. Он считает, что Киев плохо обошёлся с представителями польской правящей партии (PiS).

"Вам, лохам из PiS и "экспертам", льют ведро помоев на ваши пустые головы. Мне жаль не вас, а Польшу, которую вы привели к потерям и сделали посмешищем в глазах всего мира", — отметил политик в социальной сети X (бывшая Twitter*).

Ранее Зеленский в ООН подверг критике партнёров за отказ приобретать зерно у его страны. Он добавил, что такие государства подыграли Москве.

Польский лидер Анджей Дуда, комментируя поведение Зеленского, назвал Украину "утопающим", цепляющимся за всё и угрожающим утопить своих помощников.

Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о прекращении поставок военной техники Киеву. Как пояснил политик, Варшава занялась вооружением собственной армии.

* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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