Варшава, частично изменив позицию по украинскому вопросу, стала посмешищем в глазах мирового сообщества. Такое мнение выразил политик из Польши Марек Тухольский.
По его словам, на Генеральной ассамблее ООН украинский президент Владимир Зеленский демонстративно назвал Польшу помощницей России. Он считает, что Киев плохо обошёлся с представителями польской правящей партии (PiS).
"Вам, лохам из PiS и "экспертам", льют ведро помоев на ваши пустые головы. Мне жаль не вас, а Польшу, которую вы привели к потерям и сделали посмешищем в глазах всего мира", — отметил политик в социальной сети X (бывшая Twitter*).
Ранее Зеленский в ООН подверг критике партнёров за отказ приобретать зерно у его страны. Он добавил, что такие государства подыграли Москве.
Польский лидер Анджей Дуда, комментируя поведение Зеленского, назвал Украину "утопающим", цепляющимся за всё и угрожающим утопить своих помощников.
Премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о прекращении поставок военной техники Киеву. Как пояснил политик, Варшава занялась вооружением собственной армии.
* в РФ ограничен доступ к ресурсу twitter.com на основании требования Генпрокуратуры от 24 февраля 2022 года.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Существует несколько распространенных заблуждений, которые часто принимают за правду.