Президент Польши сравнил Украину с утопающим, который может "утащить" на дно

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Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим человеком, который пытается схватиться за всё подряд, и этим способен утащить спасающего "на глубину".

Фото: Телеграм Политика страны

Выступая перед прессой в Нью-Йорке, польский лидер защищал решение Польши ввести эмбарго на зерно с Украины и заявил, что Варшава имеет право обезопасить собственную страну, чтобы не страдать от утопающего.

"Потому что если утопленник причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно", — отметил партнёр киевского режима.

Ранее Венгрия, Польша и Румыния продлили эмбарго на импорт украинского зерна после 15 сентября. До этого президент Владимир Зеленский угрожал, что Украина готова обратиться в арбитражный суд.