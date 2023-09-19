Президент Польши Анджей Дуда сравнил Украину с утопающим человеком, который пытается схватиться за всё подряд, и этим способен утащить спасающего "на глубину".
Выступая перед прессой в Нью-Йорке, польский лидер защищал решение Польши ввести эмбарго на зерно с Украины и заявил, что Варшава имеет право обезопасить собственную страну, чтобы не страдать от утопающего.
"Потому что если утопленник причинит вред и утопит нас, то он не получит помощи. Поэтому мы должны заботиться о своих интересах, и мы будем делать это эффективно и решительно", — отметил партнёр киевского режима.
Ранее Венгрия, Польша и Румыния продлили эмбарго на импорт украинского зерна после 15 сентября. До этого президент Владимир Зеленский угрожал, что Украина готова обратиться в арбитражный суд.
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