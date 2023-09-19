Супруга украинского президента Владимира Зеленского — Елена своим видом показала, как глобальны проблемы их семьи и страны.
Во время выступления своего мужа на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке она сидела с очень напряжённым выражением лица.
Зеленская сопровождает мужа в его поездке в Соединённые Штаты — они прибыли в Нью-Йорк по формальной причине участия президента Украины в 78-й сессии Генассамблеи ООН. Но фактически лидеру Незалежной предстоит убедить США и остальных западных кураторов предоставить Украине ещё больше денег и оружия.
Первая леди Украины уже жаловалась, что совсем не видит собственного супруга и страдает от недостатка мужского внимания. По её словам, ей нужен рядом супруг, а не "историческая личность".
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