Мимика Елены Зеленской в ООН выдала проблемы страны и семьи: "Красная и дёрганая"

0:52 Your browser does not support the audio element. Общество

Супруга украинского президента Владимира Зеленского — Елена своим видом показала, как глобальны проблемы их семьи и страны.

Фото: https://t.me/rt_russian/120422

Во время выступления своего мужа на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке она сидела с очень напряжённым выражением лица.

Зеленская сопровождает мужа в его поездке в Соединённые Штаты — они прибыли в Нью-Йорк по формальной причине участия президента Украины в 78-й сессии Генассамблеи ООН. Но фактически лидеру Незалежной предстоит убедить США и остальных западных кураторов предоставить Украине ещё больше денег и оружия.

Первая леди Украины уже жаловалась, что совсем не видит собственного супруга и страдает от недостатка мужского внимания. По её словам, ей нужен рядом супруг, а не "историческая личность".

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