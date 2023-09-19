"Россия превратила Сирию в руины" — так заявил президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН.
"Каждое десятилетие РФ начинает новую войну. Части Молдовы и Грузии остаются оккупированными, Россия превратила Сирию в руины. Если бы не Россия, химическое оружие никогда не была бы использовано в Сирии. Россия почти проглотила Белоруссию, она явно угрожает Казахстану и Прибалтике", — отметил в речи глава киевской власти.
Авторам киевского клоуна необходимо выбросить переписанные бандеровцами учебники истории, а ему самому нужно слезть с тяжёлых наркотиков, прокомментировал ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.
Осталось дождаться, как на это выступление отреагирует представитель РФ на ГА ООН.
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