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Зеленский на ГА ООН: "РФ превратила Сирию в руины и оккупировала Белоруссию"

0:51
Мир

"Россия превратила Сирию в руины" — так заявил президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН.

Зеленский на ГА ООН: "РФ превратила Сирию в руины и оккупировала Белоруссию"
Фото: edition.cnn.com

"Каждое десятилетие РФ начинает новую войну. Части Молдовы и Грузии остаются оккупированными, Россия превратила Сирию в руины. Если бы не Россия, химическое оружие никогда не была бы использовано в Сирии. Россия почти проглотила Белоруссию, она явно угрожает Казахстану и Прибалтике", — отметил в речи глава киевской власти.

Авторам киевского клоуна необходимо выбросить переписанные бандеровцами учебники истории, а ему самому нужно слезть с тяжёлых наркотиков, прокомментировал ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Осталось дождаться, как на это выступление отреагирует представитель РФ на ГА ООН.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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