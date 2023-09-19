Зеленский на ГА ООН: "РФ превратила Сирию в руины и оккупировала Белоруссию"

0:51 Your browser does not support the audio element. Мир

"Россия превратила Сирию в руины" — так заявил президент Украины Владимир Зеленский на Генеральной ассамблее ООН.

Фото: edition.cnn.com

"Каждое десятилетие РФ начинает новую войну. Части Молдовы и Грузии остаются оккупированными, Россия превратила Сирию в руины. Если бы не Россия, химическое оружие никогда не была бы использовано в Сирии. Россия почти проглотила Белоруссию, она явно угрожает Казахстану и Прибалтике", — отметил в речи глава киевской власти.

Авторам киевского клоуна необходимо выбросить переписанные бандеровцами учебники истории, а ему самому нужно слезть с тяжёлых наркотиков, прокомментировал ситуацию ведущий Первого канала Руслан Осташко.

Осталось дождаться, как на это выступление отреагирует представитель РФ на ГА ООН.