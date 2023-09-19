Украинская делегация во главе с лидером государства прибыла на заседание Генеральной Ассамблеи ООН в американском Нью-Йорке.
И вот пришла информация что президент Украины Владимир Зеленский начал своё выступление.
Началось его выступление на Генассамблее ООН с обещания "быть объединённым со всеми нациями во имя мира".
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