Моравецкий: Польша прекратила поставки вооружения Киеву

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Польша больше не поставляет вооружение Украине потому, что занялась своим собственным вооружением. Такое заявление сделал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

Фото: openverse.org

"Мы уже не передаем на Украину никакого вооружения исходя из того, что мы сейчас сами вооружаемся современнейшим оружием. Если ты хочешь защищаться, то должен иметь чем защищаться. Мы признаем такой принцип", — сказал Моравецкий в эфире телеканала Polsat.

Премьер добавил, что именно по этой причине польские власти сделали расширенные заказы на поставки вооружения.

Моравецкий напомнил, что Польша поставляет Киеву самые большие объёмы оружия после США и Британии. В июле польские власти подсчитали, что уже передали Киеву оружия на сумму в три миллиарда евро.

Однако в последнее время отношения между Польшей и Украиной оставляют желать лучшего из-за зернового вопроса.