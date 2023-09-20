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Киев расхотел вводить эмбарго на поставки из Польше после окрика из Варшавы

Экономика

Украина не хочет вводить эмбарго на поставки овощей и фруктов из Польши, заявил заместитель министра экономики Тарас Качка.

Киев расхотел вводить эмбарго на поставки из Польше после окрика из Варшавы
Фото: https://khetibazaar.com/product/flax-seed/?add-to-cart=1926

"Я ожидаю, что не будет украинского эмбарго на польские яблоки и овощи", — цитирует его ТАСС.

По словам чиновника, возможное введение эмбарго на ввоз на Украину польских яблок, томатов, лука и капусты было бы "последним шагом, а главной целью является достижение соглашения" с польской стороной.

"Планом А является поиск договорённости. Мы представили механизм совместного контроля за четырьмя продовольственными продуктами (пшеница, рапс, кукуруза, подсолнечник), чтобы защитить интересы польских фермеров", — сказал он. Качка добавил, что Украина отступает от идеи "общего запрета".

"Решать, сколько этого зерна впустить на свой рынок, будет Польша", — сказал он.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что эмбарго в отношении украинской сельхозпродукции будет расширено, если Киев пойдёт на обострение конфликта.

"Я предупреждаю украинские власти, потому что, если они будут обострять конфликт таким образом, мы добавим ещё больше продуктов к запрету на ввоз в Польшу. Мы не согласны ни с какими процедурами или исками, предъявленными против нас, потому что это означает, что украинские власти не понимают дестабилизации польского аграрного рынка", — заявил Моравецкий.

Он сказал, что Варшава "первая много сделала для Украины" и поэтому рассчитывает на "понимание наших интересов".

Ранее в Польше и Словакии раскритиковали планы Украины подать иск во Всемирную торговую организацию после запрета властями этих стран поставок украинского зерна. А польский президент Анджей Дуда отказался от встречи с Владимиром Зеленским в Нью-Йорке.

Стоит заметить, что негативно отреагировали на украинские планы насчёт ВТО и в структурах Евросоюза.

После этого и последовал комментарий Тараса Качки, хотя до того в Киеве декларировали намерение жёстко отстаивать свои интересы.

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Автор Антон Куликов
Антон Владимирович Куликов — журналист, обозреватель Правды.Ру
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