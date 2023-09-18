Депутат Шеремет заявил, что лицемерие канцлера ФРГ Шольца не знает границ

0:58 Your browser does not support the audio element. Мир

Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет подверг критике позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца по установлению мира на Украине.

Фото: Openverse

По его словам, для начала мирных переговоров коллективный Запад должен остановить спонсирование Украины и поставки летательных вооружений для нужд ВСУ.

"Лицемерие Шольца не знает границ", — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.

Он считает, что канцлер ФРГ предал национальные интересы собственного государства, чтобы угодить Вашингтону. Как пояснил Шеремет, Берлин передавал ВСУ танки и другие вооружения, которые привели к гибели людей.

Депутат обвинил Шольца в продолжении курса нацистской Германии из-за агрессии в отношении славян.

Ранее канцлер ФРГ призвал Россию вывести все войска с украинской территории для старта мирных переговоров.