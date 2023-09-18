Депутат Государственной думы от Крыма Михаил Шеремет подверг критике позицию канцлера ФРГ Олафа Шольца по установлению мира на Украине.
По его словам, для начала мирных переговоров коллективный Запад должен остановить спонсирование Украины и поставки летательных вооружений для нужд ВСУ.
"Лицемерие Шольца не знает границ", — подчеркнул парламентарий в беседе с РИА Новости.
Он считает, что канцлер ФРГ предал национальные интересы собственного государства, чтобы угодить Вашингтону. Как пояснил Шеремет, Берлин передавал ВСУ танки и другие вооружения, которые привели к гибели людей.
Депутат обвинил Шольца в продолжении курса нацистской Германии из-за агрессии в отношении славян.
Ранее канцлер ФРГ призвал Россию вывести все войска с украинской территории для старта мирных переговоров.
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