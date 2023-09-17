Шольц: для начала переговоров ВС РФ должны покинуть территорию Украины

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Канцлер Германии Олаф Шольц считает, что для того, чтобы сторонам украинского конфликта сесть за стол переговоров, Россия обязана вывести свои войска с территории Украины.

Фото: openverse.org

Это заявление канцлер ФРГ сделал в ходе федерального конгресса одного из крупнейших немецких профсоюзов Verdi.

"Условие в том, что президент РФ должен согласиться вывести войска — это условие для переговоров", — сказал Шольц.

По мнению политика, призывать Киев согласиться на переговоры с Россией "цинично", потому что на территории Украины "находятся танки другой страны", а значит, она, как считает Шольц, должна защищаться, а не вести переговоры.