Advance: ФРГ забирает у Польши источник рабочей силы в лице украинских беженцев

1:22 Your browser does not support the audio element. Мир

Германия, которая нуждается в рабочей силе, лишает Польшу ценного ресурса в лице граждан Украины, уехавших за границу, пишет Advance.

Фото: Openverse

По информации издания, идея ввозить беженцев принадлежит экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Отмечается, что с их помощью она хотела бороться с нехваткой сотрудников на различных предприятиях и производствах.

Как пояснил автор материала, в последнее время количество беженцев с балканских стран и Восточной Европы снижается, следовательно, Германия вновь столкнулась с дефицитом кадров.

"Однако недавно появился ещё один, новый источник рабочей силы — Украина", — сказано в публикации.

Подчёркивается, что в начале конфликта многие граждане Украины переехали в Польшу, но сейчас гораздо больше мигрантов находятся в ФРГ. Украинские беженцы массово уезжают из Польши, поскольку Германия завлекает их высокими зарплатами и другими преимуществами, уточнил автор.

Он добавил, что польское руководство недовольно таким исходом, ведь украинцы могли стать источником рабочей силы в их стране.

Ранее немецкий журналист Буркхарт Эверт призвал не выдавать Киеву украинских беженцев для призыва на службу в Вооружённые силы.