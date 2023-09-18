Германия, которая нуждается в рабочей силе, лишает Польшу ценного ресурса в лице граждан Украины, уехавших за границу, пишет Advance.
По информации издания, идея ввозить беженцев принадлежит экс-канцлеру ФРГ Ангеле Меркель. Отмечается, что с их помощью она хотела бороться с нехваткой сотрудников на различных предприятиях и производствах.
Как пояснил автор материала, в последнее время количество беженцев с балканских стран и Восточной Европы снижается, следовательно, Германия вновь столкнулась с дефицитом кадров.
"Однако недавно появился ещё один, новый источник рабочей силы — Украина", — сказано в публикации.
Подчёркивается, что в начале конфликта многие граждане Украины переехали в Польшу, но сейчас гораздо больше мигрантов находятся в ФРГ. Украинские беженцы массово уезжают из Польши, поскольку Германия завлекает их высокими зарплатами и другими преимуществами, уточнил автор.
Он добавил, что польское руководство недовольно таким исходом, ведь украинцы могли стать источником рабочей силы в их стране.
Ранее немецкий журналист Буркхарт Эверт призвал не выдавать Киеву украинских беженцев для призыва на службу в Вооружённые силы.
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