В Германии призвали не выдавать Киеву украинских беженцев для пополнения рядов ВСУ

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Германия не должна идти на поводу у Украины и выдавать Киеву по его требованию беженцев для пополнения рядов ВСУ. В этом уверен шеф-редактор политического раздела газеты Neue Osnabrücker Zeitung Буркхарт Эверт.

Фото: Openverse

"Украина ожидает, что Евросоюз поможет вернуть отказников на родину и бросить их на поле боя. Германии стоит от этого отказаться", — сказал Эверт в эфире Deutschlandfunk.

Журналист считает, что даже несмотря на то, что киевские власти сейчас находятся в отчаянном положении, им следует заботиться об обеспечении безопасности и свободы украинцев, а не лишать их этого.

Ранее стало известно, что власти Польши начали выдавать Киеву сбежавших в страну украинских мужчин, о чём написало издание Rzeczpospolita. Также выяснилось, что прибалтийские спецслужбы проясняют информацию об украинцах призывного возраста, которые пересекли территорию этих стран для того, чтобы депортировать их обратно на родину.