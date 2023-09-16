Франция направила корабль с 600 тыс. литров питьевой воды на остров Майотт

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Французские власти отправили первый контейнеровоз с 600 тысячами литров питьевой воды на остров Майотта, заморскую территорию Франции в Индийском океане. Этот шаг является ответом на перебои с водоснабжением, вызванные продолжающейся засухой, о чем объявил Филипп Вижье, министр-делегат, ответственный за иностранные дела.

Фото: openverse

"Прошлой ночью первое судно, зафрахтованное государством, отплыло с острова Реюньон на Майотту с 600 тысячами литров питьевой воды на борту, предназначенной для наиболее уязвимых слоев населения" — заявил Вижье на своей странице в социальной сети.

Ожидается, что судно прибудет к берегам Майотты 20 сентября.

Майотта, считающаяся одним из наиболее экономически неблагополучных департаментов Франции, уже несколько месяцев борется с сильнейшей засухой с 1997 года. Водоснабжение острова в значительной степени зависит от осадков для пополнения двух водохранилищ, расположенных в горных районах, на долю которых в совокупности приходится до 80% общего потребления воды.

Учитывая ухудшающуюся ситуацию с водоснабжением, власти в течение нескольких месяцев осуществляли периодические отключения водоснабжения в преддверии сезона дождей, который обычно начинается в ноябре. С 4 сентября жители имели доступ к питьевой воде через краны только один раз в три дня. В последнее время меры по сохранению водных ресурсов были еще более усилены, включая ограничения на мойку автомобилей (за исключением профессиональных автомоек с системами рециркуляции воды) и проведение крупных свадебных церемоний.

Ранее введенные запреты, такие как мытье улиц и зданий, полив газонов и зеленых насаждений (за исключением огородов, которые можно поливать только вечером), наполнение частных бассейнов, проведение противопожарных учений с использованием более 5 кубометров воды и проведение таких мероприятий, как "вечеринки у бассейна", остаются в силе.Нарушение этих ограничений может повлечь за собой штраф в размере 1,5 тыс. евро, при повторных нарушениях — штраф в размере 3 тыс. евро.