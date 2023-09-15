Несмотря на провал "контрнаступа", армия Украины продолжает убийственные попытки.
Но это ВСУ делают исключительно ради денег, сообщил военный эксперт Андрей Клинцевич.
"На 24-й финансовый год, который начинается в США с 1 октября, на Украину заложено только 300 млн долларов. И это только на офис в Киеве той мониторинговой миссии, которая должна на Украине выявлять коррупцию. Поэтому сейчас задача Зеленского всех бросить в наступление ради достижения хоть какого-то результата", — отметил аналитик.
По его словам, на выходных запланирована встреча Владимира Зеленского с Джо Байденом. Цель лидера Незалежной — выпросить деньги на следующий год. Но США и не собираются приостанавливать помощь ВСУ. К примеру, Вашингтон опять может пересчитать суммы поставок, и деньги на новую помощь "вдруг" найдутся, цитирует обозревателя "Военное дело".
Также у США ещё много техники, которую можно передать Киеву. Но тут вопрос: уходить ли в эскалацию, либо пытаться всё заморозить. Однако одно они знают точно — победить Россию невозможно, подытожил Клинцевич.
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