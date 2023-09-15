Куба хочет участвовать в специальной военной операции на Украине

1:03 Your browser does not support the audio element. Общество

Правительство Кубы разъяснило свою позицию по поводу участия своих граждан в специальной операции на Украине на стороне России.

Фото: www.rionegro.com.ar

Руководство Острова Свободы лишь хочет, чтобы участие добровольцев там было официально оформлено контрактом с Вооружёнными силами РФ.

"Возможно, сегодня утром на Украине взрывались не только ракеты, но и некоторые органы сотрудников Зеленского... Мы тоже считаем, что никаких "мутных и серых схем" тут быть не должно. На прошлой неделе произошел скандал, когда на Кубе задержали 17 человек, которые якобы нелегально предлагали кубинцам отправиться воевать на Украину", — пишет "Царьград".

Запад сразу поднял шум, что Москва и Гавана поссорились. Но теперь руководители Кубы официально объяснили, что никаких изменений в отношениях дружественных государств нет, а воевать в рядах армии РФ кубинцы могут, подписав контракт.

"Пора вносить в "Миротворец" и президента Кубы", — подытожил портал.

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