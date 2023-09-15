Сивков: США открывают второй фронт против России из-за полного провала ВСУ

Соединённые Штаты пытаются открыть "второй фронт" против России.

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Об этом сообщил доктор военных наук, эксперт Константин Сивков.

Все усилия ВСУ получить хоть какую-то значимую победу на поле боя во время контрнаступления завершились катастрофой для Киева. О чём уже говорит и сама официальная власть.

Запад тоже недоумевает от тупика в котором оказались противники РФ. Но Вашингтон не сидит и ищет способы пошатнуть стратегические позиции Москвы. Инструментом остаются продажные элиты стран, расположенных по российскому периметру, а также руководители.

Вероятно, именно Белый дом стоит за обострением ситуации между Азербайджаном и Арменией, а активно помогает в этом американский ставленник премьер Армении Никол Пашинян. И это серьёзная попытка американцев открыть против РФ, уверен аналитик второй фронт.

"На фоне военного поражения украинских войск в зоне СВО, когда понятно, что Киев уже не в состоянии что-либо сделать и предпринять, США постараются открыть второй фронт против России", — в беседе с ИА "Силовой блок" отметил обозреватель.

По его словам, Штаты не просто продолжают активно создавать новые проблемы по периметру России, но и меняют сам подход для достижения целей. А значит, Кремлю надо будет адекватно отвечать на новые подходы в противостоянии с американцами.