Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Объём продаж алкоголя в России за 8 месяцев вырос до 146 миллионов декалитров
Конгрессвумен Грин: Украина не часть США, разжигать прокси-войну с Россией не нужно
В Бразилии случайно обнаружили первого в мире гибрида лисицы и собаки
Сергей Шнуров обвинил в отмене концерта группы "Ленинград" в Москве организаторов
The Atlantic: при помощи тактики ВСУ Пентагон репетирует войну с Китаем
Украина с упорством маньяка продолжает провальный контрнаступ из-за денег
Туристам объяснили, что без "режима полёта" на телефонах пассажиров идут помехи сигналам с самолёта
Посольство РФ призвало россиян быть осторожными после нападения акулы в Дахабе
Куба хочет участвовать в специальной военной операции на Украине

Сивков: США открывают второй фронт против России из-за полного провала ВСУ

Мир

Соединённые Штаты пытаются открыть "второй фронт" против России.

Сивков: США открывают второй фронт против России из-за полного провала ВСУ
Фото: openverse

Об этом сообщил доктор военных наук, эксперт Константин Сивков.

Все усилия ВСУ получить хоть какую-то значимую победу на поле боя во время контрнаступления завершились катастрофой для Киева. О чём уже говорит и сама официальная власть.

Запад тоже недоумевает от тупика в котором оказались противники РФ. Но Вашингтон не сидит и ищет способы пошатнуть стратегические позиции Москвы. Инструментом остаются продажные элиты стран, расположенных по российскому периметру, а также руководители.

Вероятно, именно Белый дом стоит за обострением ситуации между Азербайджаном и Арменией, а активно помогает в этом американский ставленник премьер Армении Никол Пашинян. И это серьёзная попытка американцев открыть против РФ, уверен аналитик второй фронт.

"На фоне военного поражения украинских войск в зоне СВО, когда понятно, что Киев уже не в состоянии что-либо сделать и предпринять, США постараются открыть второй фронт против России", — в беседе с ИА "Силовой блок" отметил обозреватель.

По его словам, Штаты не просто продолжают активно создавать новые проблемы по периметру России, но и меняют сам подход для достижения целей. А значит, Кремлю надо будет адекватно отвечать на новые подходы в противостоянии с американцами.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
Популярное
В Москве задержали с наркотиками заслуженную артистку России

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с двумя килограммами мефедрона и дозой кокаина после обыска у неё дома в Москве.

Заслуженную артистку РФ Рамилю Искандер задержали с наркотиками в Москве
РИА Новости: ВСУ отправили на минное поле пленных российских солдат
Опасный путь: ВСУ жестоко обошлись с пленными солдатами РФ
Стало известно, как Пугачева избавлялась от конкурентов Филиппа Киркорова
Учитель из ЛНР рассказал о "матче смерти" с батальоном "Айдар"*
Украинцы позволили Зеленскому себя уничтожить как нацию. Даже немцы это понимают Любовь Степушова Выиграть в Монте-Карло невозможно Сергей Лебедев В Скопье прошла встреча балканской инициативы Брдо-Бриони Михаил Плисюк
Разведчик раскрыл, что Россия приготовила для главной ракеты ВСУ
Не справились со своей задачей: Армения обвинила миротворцев России
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Российский танк обратил в бегство колонну украинской техники
Последние материалы
FT: в ВСУ заявили, что полное выполнение рекомендаций НАТО чревато смертью
Российские следователи нашли педофила, который орудовал 11 лет назад под Ростовом
В Саудовской Аравии казнили двух военнослужащих по приговору о госизмене
Тело девушки, завёрнутое в одеяло, нашли в квартире под Петербургом
Тарасова заявила, что литовские власти публично унижают фигуристку Дробязко
Под Артёмовском ликвидирован украинский "король штурмов" с позывным "Фарш"
Сивков: США открывают второй фронт против России из-за полного провала ВСУ
Доктор Паниграхи: Что происходит с раковыми клетками после химиотерапии
Дочь актёра Михаила Ульянова нашли мёртвой в своей квартире в Москве
Как украсть миллион евро: на Катерину Босов заведено новое уголовное дело о мошенничестве
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников