Осторожно, мошенники: авиакомпания NordStar обнаружила продажу билетов на несуществующие рейсы

Авиакомпания NordStar сообщила о продаже билетов на несуществующие рейсы

1:36 Your browser does not support the audio element. Туризм

Авиакомпания NordStar выявила случаи продажи поддельных авиабилетов через некоторые билетные агентства, включая aviakassa. com и mego. travel. Эти сайты предлагали бронирование мест на рейсах, которые фактически не входили в планы перевозчика.

Фото: commons.wikimedia.org by Star0714 is licensed under CC BY-SA 4.0

Предложения касались билетов на рейсы из Санкт-Петербурга и Перми в Сочи и обратно, а также на рейсы из Москвы в аэропорт Адлера и из Сочи в Москву с отправлением в 07:50 и 12:35 соответственно на даты летнего сезона.

По информации, проверенной журналистом TourDom. ru, регулярные рейсы из Москвы в Сочи осуществляются NordStar семь раз в неделю, но в расписании отсутствуют вылеты в 07:50. Возвратные рейсы из Адлера в Москву проходят в 15:05, 16:10 и 17:10, без вылета в 12:35.

Кроме того, NordStar подтвердила, что рейсы из Санкт-Петербурга и Перми в Сочи не планируются в ближайшем сезоне, и отношений с агентствами, реализующими билеты на эти рейсы, у компании нет.

В связи с этим, NordStar обратится в правоохранительные органы для проведения расследования по факту продажи билетов на несуществующие рейсы. Перевозчик также предупреждает о рисках покупки билетов через сторонние ресурсы и рекомендует использовать для бронирования официальный сайт компании.