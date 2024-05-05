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Осторожно, мошенники: авиакомпания NordStar обнаружила продажу билетов на несуществующие рейсы

Авиакомпания NordStar сообщила о продаже билетов на несуществующие рейсы

1:36
Туризм

Авиакомпания NordStar выявила случаи продажи поддельных авиабилетов через некоторые билетные агентства, включая aviakassa. com и mego. travel. Эти сайты предлагали бронирование мест на рейсах, которые фактически не входили в планы перевозчика.

Авиакомпания NordStar сообщила о продаже билетов на несуществующие рейсы
Фото: commons.wikimedia.org by Star0714 is licensed under CC BY-SA 4.0

Предложения касались билетов на рейсы из Санкт-Петербурга и Перми в Сочи и обратно, а также на рейсы из Москвы в аэропорт Адлера и из Сочи в Москву с отправлением в 07:50 и 12:35 соответственно на даты летнего сезона.

По информации, проверенной журналистом TourDom. ru, регулярные рейсы из Москвы в Сочи осуществляются NordStar семь раз в неделю, но в расписании отсутствуют вылеты в 07:50. Возвратные рейсы из Адлера в Москву проходят в 15:05, 16:10 и 17:10, без вылета в 12:35.

Кроме того, NordStar подтвердила, что рейсы из Санкт-Петербурга и Перми в Сочи не планируются в ближайшем сезоне, и отношений с агентствами, реализующими билеты на эти рейсы, у компании нет.

В связи с этим, NordStar обратится в правоохранительные органы для проведения расследования по факту продажи билетов на несуществующие рейсы. Перевозчик также предупреждает о рисках покупки билетов через сторонние ресурсы и рекомендует использовать для бронирования официальный сайт компании.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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