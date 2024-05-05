Секреты получения максимальной суммы по страховке

Как получить максимальные выплаты по страховке?

1:10 Your browser does not support the audio element. Страхование

Страховщики стремятся минимизировать страховые выплаты и убрать максимальное количество расходов для потерпевшей стороны.

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Страховая компания должна компенсировать оплату эвакуатора, хранение автомобиля, стоимость поврежденного груза и другие расходы.

ФЗ от 25.04.2002 №40-ФЗ не содержит трактовки понятия утраты товарной стоимости в рамках ОСАГО, что позволяет страховым компаниям использовать это. Постановление Пленума Верховного Суда РФ №58 указывает на снижение товарной стоимости автомобиля как ущерб. Для получения УТС необходимо подать заявление в страховую компанию, предоставить паспорт, водительское удостоверение, ПТС и протокол ДТП. Экспертное заключение об утере товарной стоимости может быть важным для получения компенсации, но страховая компания может отказать или занизить размер утраты.

В случае отказа страховой компании, следует обратиться к финансовому уполномоченному, а затем подать заявление в суд.