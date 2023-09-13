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Баранец оценил прогноз Кивы об объявлении Зеленским войны России: разведка знает больше

0:48
Мир

Военный обозреватель, полковник Виктор Баранец оценил прогноз экс-депутата Рады Ильи Кивы о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовится официально объявить войну России уже к концу осени. Журналист в беседе с Общественной Службой Новостей назвал это "сказкой" и только предположением.

Баранец оценил прогноз Кивы об объявлении Зеленским войны России: разведка знает больше
Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.

Эксперт заметил, что он относится к Киве как к одному из "приятных сказочников", играющих на стороне РФ.

"Но у нас есть разведка, которая знает гораздо больше, чем пан Кива. Он всего лишь рассказывает сказки. Он говорит предположения", — заметил журналист.

Собеседник издания не согласился с тем, что Зеленский намерен объявить России войну, назвав это пустыми разговорами.

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Автор Максим Александров
Максим Александров — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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