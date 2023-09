Военный обозреватель, полковник Виктор Баранец оценил прогноз экс-депутата Рады Ильи Кивы о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовится официально объявить войну России уже к концу осени. Журналист в беседе с Общественной Службой Новостей назвал это "сказкой" и только предположением.

Фото: "The G7, NATO and EU summits, new sanctions packages and new assistance take place this week - address by the President of Ukraine." by President Of Ukraine is marked with CC0 1.0.