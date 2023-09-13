Военный обозреватель, полковник Виктор Баранец оценил прогноз экс-депутата Рады Ильи Кивы о том, что президент Украины Владимир Зеленский готовится официально объявить войну России уже к концу осени. Журналист в беседе с Общественной Службой Новостей назвал это "сказкой" и только предположением.
Эксперт заметил, что он относится к Киве как к одному из "приятных сказочников", играющих на стороне РФ.
"Но у нас есть разведка, которая знает гораздо больше, чем пан Кива. Он всего лишь рассказывает сказки. Он говорит предположения", — заметил журналист.
Собеседник издания не согласился с тем, что Зеленский намерен объявить России войну, назвав это пустыми разговорами.
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