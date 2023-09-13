Кива: Зеленский готов официально объявить войну России уже в конце осени

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Президент Украины Владимир Зеленский готов официально объявить войну России и всеобщую мобилизацию в стране уже в конце осени. Об этом заявил экс-депутат Рады Илья Кива в своём Telegram-канале со ссылкой на источник в Киеве.

Фото: CreativeCommons

По словам советника офиса Зеленского, у главы киевского режима формально есть все основания на это, и к такому шагу уже всё готово.

Объявление войны позволит уничтожить протестное население, сделать невозможным проведения выборов, а главное — вернуть интерес мирового сообщества и заставить участвовать в боевых действиях из-за угрозы перерастания их в третью мировую войну и нового витка экономического кризиса, который может добить экономику Европы, заключил политик.