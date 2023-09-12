В музее Манчестера открылся уникальный аттракцион с роботом, представляющим процессы пищеварения и работы организма, с упором на аспекты, связанные с калом.
Экскурсия в "внутренние глубины" включает в себя исследование массивных зубов, скользящих по пищеводу, и блуждание по кишечнику. Кроме того, вас ждут интерактивные игры, включая линию по перемещению фекалий через толстую кишку.
Кроме того, посетители смогут "ощутить запах разложившейся пищи" в процессе переваривания, а дети смогут сражаться с вредными бактериями, защищая свой организм от болезней.
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