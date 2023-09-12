Кива: СБУ, ГРУ и контрразведка готовят зимой "генеральную уборку" в украинском обществе

1:00 Your browser does not support the audio element. Мир

Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским готовит "генеральную уборку" в украинском обществе, заявил бывший нардеп Верховной рады Илья Кива. "Убрав" всех влиятельных несогласных с политикой Киева украинцев, Зеленскому будет "проще на выборах", считает политик.

Фото: "СБУ 2017" by Administration of the President of Ukraine of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.

По его словам, Зеленскому необходимо "убрать с дороги" лидеров мнений, которые могут помешать переизбраться на пост президента.

"Зеленский вместе с СБУ, ГРУ, контрразведкой готовит зимой глубокую чистку украинского общества по всей Украине. Чтоб весной ему спокойней на выборах было, — заявил Кива в своём Telegram-канале. — Началась системная подготовка к "генеральной уборке" — упор в формировании групп-киллеров идёт на криминал".

По мнению Кивы, сейчас это может звучать "нереально", как и когда-то было "невероятным" то, что "комик" займёт кресло президента и развяжет войну.