Your browser does not support the audio element.

Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским готовит "генеральную уборку" в украинском обществе, заявил бывший нардеп Верховной рады Илья Кива. "Убрав" всех влиятельных несогласных с политикой Киева украинцев, Зеленскому будет "проще на выборах", считает политик.

Фото: "СБУ 2017" by Administration of the President of Ukraine of Ukraine is licensed under CC BY 4.0.