Киевский режим во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским готовит "генеральную уборку" в украинском обществе, заявил бывший нардеп Верховной рады Илья Кива. "Убрав" всех влиятельных несогласных с политикой Киева украинцев, Зеленскому будет "проще на выборах", считает политик.
По его словам, Зеленскому необходимо "убрать с дороги" лидеров мнений, которые могут помешать переизбраться на пост президента.
"Зеленский вместе с СБУ, ГРУ, контрразведкой готовит зимой глубокую чистку украинского общества по всей Украине. Чтоб весной ему спокойней на выборах было, — заявил Кива в своём Telegram-канале. — Началась системная подготовка к "генеральной уборке" — упор в формировании групп-киллеров идёт на криминал".
По мнению Кивы, сейчас это может звучать "нереально", как и когда-то было "невероятным" то, что "комик" займёт кресло президента и развяжет войну.
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