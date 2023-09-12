Экс-агент ЦРУ Бустаманте: Зеленский осознал, что у него нет выбора

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Президент Украины Владимир Зеленский осознал, что терпение Запада заканчивается из-за отсутствия видимого прогресса ВСУ, заявил бывший агент ЦРУ Эндрю Бустаманте. По его мнению, у лидера Незалежной не остаётся выбора, кроме как сесть за стол переговоров.

Фото: CreativeCommons

Как подчеркнул экс-агент, сейчас в Киеве основательно задумываются на альтернативном урегулировании конфликта, так как осознают, что говорить о "быстрой" победе ВСУ больше не могут.

"Он (Зеленский. — Прим. Ред.) наконец-то осознал: "Знаете что? У Запада кончается терпение в отношении нашего прогресса. Нас воспринимают как ненадёжную страну", — заявил Бустаманте в эфире Stephen Gardner. — В условиях длительного затяжного конфликта Украина понимает, что у неё нет ресурсов для его поддержания".

По словам экс-аналитика, Киеву необходимо договориться с Россией о наиболее "разумном" способе прекратить конфликт.