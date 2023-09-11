Бербок в Киеве морально готовит украинцев к тяжёлой зиме: "Будет очень болезненно"

0:59 Your browser does not support the audio element. Мир

Киев и украинский народ должны быть готовы к тяжёлой зиме, поскольку с началом холодов РФ возобновит удары по энергоинфраструктуре.

Фото: https://t.me/stranaua/84998

Об этом на пресс-конференции сказала прибывшая в столицу Украины глава МИД Германии Анналена Бербок, отметив, что Незалежная готовится к зиме, чтобы не сидеть без света в холоде.

"Цель России — чтобы опять украинцы зимой жили в холоде, в темноте, без еды. Поэтому Россия прошлой зимой целенаправленно била по электросетям, только по энергетической инфраструктуре было тысяча пятьсот ударов. И летом таких ударов стало меньше, потому что сохраняют боеприпасы на зиму, когда такие удары будут более болезненными", — заявила дипломат.

Бербок пообещала увеличить помощь Германии, а в 2023 году эта помощь от ФРГ составляет уже 380 млн евро, посчитала немецкий министр.