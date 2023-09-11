Днепропетровский дом искусств случайно показал количество пленных солдат ВСУ

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В Днепропетровском доме искусств бывший боевик ВСУ Игорь Кирильчатенко поставил спектакль "Плен". Одной из особенностей данного мероприятия является то, что зрителями "шедевра" должны быть родственники находящихся в плену боевиков ВСУ. Об этом сообщают украинские Telegram-каналы.

Фото: newsweek.com

По замыслу авторов, на представление каждый день должны приходить родные пленных солдат из разных бригад. Первой была выбрана 43-я отдельная механизированная бригада.

После публикации фотографий с общим количеством приглашённых родственников к организатору мероприятия появились вопросы у местной СБУ.

Как оказалось, на постановке "Плена" было более 450 человек. Если взять средний показатель, что от каждого военнослужащего пришло три родственника, получается, что в бригаде количество пленных составляет 150. А это больше роты.

"Режиссёру" в итоге дали команду удалить фотографии со спектакля, но они остались в Сети. Кроме того, служба безопасности Украины напомнила о необходимости фильтрации публикуемых снимков.