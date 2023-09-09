Полковник Макгрегор: солдаты ВСУ сдаются из-за приказов идти на смертельный штурм

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Не желая выполнять обрекающие на гибель приказы командования, украинские военные всё чаще сдаются в плен. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на YouTube-канале.

Фото: newsweek.com

Эксперт отметил, что число подразделений вооружённых сил Украины и украинских солдат, которые сдаются, с каждым днём растёт.

Происходит такое из-за того, что их плохо обучили, а затем отдали им приказ, который невозможно выполнить — взять укреплённые российские линии обороны, считает полковник.

Ранее украинец заявил, что "неизвестные мстители" истребляют боевиков ВСУ прямо в тылу.