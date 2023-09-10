Попытка изолировать Россию после начала спецоперации закончилась тем, что Владимир Путин начал искать новых союзников, и теперь они могут нанести "смертельный удар" по Европе.
По словам саудовского политического эксперта Абдула Аль Двайхи, основную опасность для европейских стран и США несут африканские государства.
"Одна из целей НАТО на Украине – сохранить западную однополярность в мире и не дать России и Китаю установить новый миропорядок. Но если восстание стран Африки продолжится, это нанесет смертельный удар по Европе", - заявил он в издании Okaz.
Эксперт напомнил, что на черном континенте все прекрасно помнят преступления европейских колонизаторов, а потому сейчас с радостью поднимают российский флаг, празднуя победу Москвы над Североатлантическим альянсом.
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Глава Евросовета Шарль Мишель объявил "пародией на щедрость" поставку миллиона тонн российского зерна в страны Африки. Но не сказал, каковы планы стран ЕС.