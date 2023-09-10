Okaz: новые союзники Путина нанесут "смертельный удар" по Европе

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Попытка изолировать Россию после начала спецоперации закончилась тем, что Владимир Путин начал искать новых союзников, и теперь они могут нанести "смертельный удар" по Европе.

Фото: Openverse

По словам саудовского политического эксперта Абдула Аль Двайхи, основную опасность для европейских стран и США несут африканские государства.

"Одна из целей НАТО на Украине – сохранить западную однополярность в мире и не дать России и Китаю установить новый миропорядок. Но если восстание стран Африки продолжится, это нанесет смертельный удар по Европе", - заявил он в издании Okaz.

Эксперт напомнил, что на черном континенте все прекрасно помнят преступления европейских колонизаторов, а потому сейчас с радостью поднимают российский флаг, празднуя победу Москвы над Североатлантическим альянсом.