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В Румынии на гугл-картах отметили "место, где лучше видеть удары по Украине"

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Мир

В Румынии предприимчивые граждане граждане сделали на гугл-картах отметку, которую подписали что это "место, где лучше всего видны удары по Украине".

В Румынии на гугл-картах отметили "место, где лучше видеть удары по Украине"
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky

Об этом сообщает Telegram-канал "NE.САХАР".

"Румыны продают самые козырные места с видом на прилёты дронов и ракет по Украине. Занимаем места согласно купленных билетов, запасаемся попкорном и наблюдаем", — отмечает портал.

Само граждане Незалежной крайне возмущены таким поведением европейских соседей, пишет автор.

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Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Любовь Степушова
Любовь Александровна Степушова — обозреватель Правды.Ру *
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