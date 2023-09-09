В Румынии предприимчивые граждане граждане сделали на гугл-картах отметку, которую подписали что это "место, где лучше всего видны удары по Украине".
Об этом сообщает Telegram-канал "NE.САХАР".
"Румыны продают самые козырные места с видом на прилёты дронов и ракет по Украине. Занимаем места согласно купленных билетов, запасаемся попкорном и наблюдаем", — отмечает портал.
Само граждане Незалежной крайне возмущены таким поведением европейских соседей, пишет автор.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Бывший воспитанник Пелагеи на шоу "Голос. Дети" Рутгер Гарехт демонстративно покинул новое шоу.