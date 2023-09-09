Киеве требует штрафовать Польшу и Евросоюз по полной

Украина требует штрафовать Польшу. Киев должен требовать от Евросоюза ввести штрафы в отношении стран, блокирующих ей доступ на еврорынки зерна, или платить компенсации.

Фото: ©Shutterstock/Fotodom

Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник.

Он отметил, что Евросоюз, запрещая экспорт и транзит зерна из Украины, нарушает соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Незалежной.

"Что это за детский сад? Если какие-то наши товары исключают фактически из зоны свободной торговли, мы должны сразу же апеллировать к Брюсселю: "Вы отказываетесь от реализации зоны свободной торговли? Если в какой-то стране отказываются, значит, должны быть какие-то штрафы или должны быть компенсационные пакеты", — подчеркнул аналитик.

А если ЕС будет бездействовать, то польские сыры, французские вина и румынские фрукты тоже отбирают долю украинских производителей? Если бы Киев действовал симметрично, то не было бы проблем с украинским зерном, подытожил Бортник.

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