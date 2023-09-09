Золотарёв: Зеленский не уйдет героем даже на пике популярности

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Владимиру Зеленскому не удастся уйти с поста президента Украины "героем" даже на пике популярности.

Фото: edition.cnn.com

В СМИ Европы уже началась кампания по дискредитации главы Незалежной — осенью давление усилится и пресса начнёт "вываливать" материалы с коррупционными скандалами Киева.

Об этом сообщает политолог Андрей Золотарёв.

"Я полгода назад сказал, что Зеленский не уйдёт героем. Стали заметны первые подвижки того, что рукопожатные в посольствах партнёров журналисты и эксперты начали потихонечку устраивать кампанию минусовки действующего президента. Это было совершенно очевидно. Одна из статей в "Украинской правде" 25 апреля, и дальше оно уже пошло по нарастающей", — в эфире интернет-канала "Да это так" отметил аналитик.

Надо подождать октябрь-ноябрь и скандал с куртками покажется детским лепетом с тем, что выдадут "профессиональные антикоррупционеры", подытожил Золотарёв.