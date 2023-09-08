На Кубе задержали вербовщиков якобы для участия в СВО на стороне России

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На Кубе полицейские задержали якобы вербовщиков желающих участвовать в украинском конфликте на стороне России. Об этом пишет Reuters.

Фото: https://en.defence-ua.com/news/russians_installed_the_s_60_anti_aircraft_gun_on_the_mt_lb_armored_vehicle-6624.html

По версии следствия, молодых кубинцев заманивали 17 человек.

Как сообщил полковник МВД Сесар Родригес, лидер группировки совместно с несколькими жителями республики организовывал отправку людей на Украину в качестве наёмников. Они якобы должны были участвовать в конфликте на стороне РФ.

Причастным к скандалу грозит до 30 лет тюрьмы или пожизненное заключение. В зависимости от тяжести и типа преступлений их могут приговорить и к смертной казни.

Банде вменяют торговлю людьми, наёмничество и враждебные действия против иностранного государства.