На Кубе полицейские задержали якобы вербовщиков желающих участвовать в украинском конфликте на стороне России. Об этом пишет Reuters.
По версии следствия, молодых кубинцев заманивали 17 человек.
Как сообщил полковник МВД Сесар Родригес, лидер группировки совместно с несколькими жителями республики организовывал отправку людей на Украину в качестве наёмников. Они якобы должны были участвовать в конфликте на стороне РФ.
Причастным к скандалу грозит до 30 лет тюрьмы или пожизненное заключение. В зависимости от тяжести и типа преступлений их могут приговорить и к смертной казни.
Банде вменяют торговлю людьми, наёмничество и враждебные действия против иностранного государства.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Генерал-майор ФСБ рассказал, как российский пилот Кузьминов, угнавший вертолёт на Украину, мог наладить контакт с противником и какова его дальнейшая судьба